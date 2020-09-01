В Вирджинии разбился разведывательный самолет ВМС США

Четверо членов экипажа смогли катапультироваться.

В американском штате Вирджиния разбился разведывательный самолет Военно-морских сил США. Об этом сообщили представители пресс-службы американского флота. По данным специалистов, инцидент произошел около острова Уоллопс к северо-востоку от базы в Норфолке. Пострадал борт E-2C Hawkeye.

Все четверо членов экипажа смогли вовремя эвакуироваться. Согласно данным ВМС США, два пилота и остальные члены экипажа серьезно не пострадали. В настоящее время специалисты устанавливают причины крушения.

Напомним, что палубный самолет E-2C Hawkeye используется для дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он предупреждает о самолетах противника, а также способен наводить другие летательные средства на цель, использоваться в качестве командного пункта.

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Видео:ь YouTube / 13News Now