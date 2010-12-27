В Выборге прошли праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества

Завершил праздничную программу фейерверк на стадионе "Авангард".

Праздничные мероприятия 23 февраля в Выборге начались с торжественного возложения венков и цветов к памятникам Петру I и Апраксину Ф.М., братскому захоронению на 4 км Ленинградского шоссе, мемориалу на Южном кладбище и памятнику "Танк".

На площади Выборгских полков состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие жители и гости нашего города, школьники и студенты, ветераны и военнослужащие, представители общественных организаций, а также районной администрации и депутатского корпуса.

В этот день, мы, жители города воинской славы Выборга и Выборгского района, чтим память и отдаем дань глубокого уважения подвигам солдат, погибшим за нашу Родину. Особую благодарность выражаем тем, кто сегодня несет службу в рядах Российской армии, на Военно-Морском флоте, защищает рубежи нашего Отечества. В этот знаменательный день мы чествуем ветеранов, тружеников тыла, участников локальных военных действий.Возлагаем большие надежды на наше подрастающее поколение - будущих защитников Отечества. Уверены, что они с достоинством и честью будут продолжать славные традиции русской армии Геннадий Орлов, глава администрации МО "Выборгский район"

В рамках мероприятия состоялось возложение цветов к стеле "Город воинской славы" и торжественное прохождение войск Выборгского гарнизона.

Затем во Дворце культуры Выборга прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.

С приветственным словом к военнослужащим, ветеранам Вооруженных Сил, жителям города обратился глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин.

Сегодня мы вспоминаем тех, кто защищал нашу Родину, воевал в годы Великой Отечественной войны, и тех, кто сейчас стоит на страже рубежей нашей страны. Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"

Затем Дмитрий Никулин вручил благодарственные письма военнослужащим в ознаменование Дня защитника Отечества за добросовестную военную службу, образцовое исполнение воинского долга и высокий профессионализм.

Продолжил праздничную программу концерт "Во славу Отечества", в котором приняли участие лучшие творческие коллективы и исполнители г. Выборга.

Также 23 февраля на трассе "Батарейная гора" прошел 51-й традиционный мотокросс, посвященный Дню защитника Отечества. В этом году в соревнованиях состязались более 40 участников.

Завершил праздничную программу фейерверк на стадионе "Авангард".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО