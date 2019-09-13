В Выборге прошел концерт памяти Яна Сибелиуса

Концерт собрал полный зал зрителей

В библиотеке А Алто прозвучали симфонии и симфонические композиции известного финского композитора Яна Сибелиуса в исполнении петербургского преподавателя музыки Екатерины Жуковской. Зал собрал много людей, среди них были и гости, приехавшие из Финляндии ради этого концерта.

Скоро этот день, когда Ян Сибелиус ушел из жизни 20 сентября, и сегодняшний концерт был вовремя. А вообще, я очень люблю Выборг, Выборжан. Много лет я здесь работала в музыкальной школе и мои ученики теперь преподают в музыкальной школе. Спасибо выборжанам за то, что послушали меня.

Ян Сибелиус - самый известный финский композитор, является одним из наиболее выдающихся авторов симфоний и симфонических поэм. Проникновенной игрой пианистка произвела большое впечатление на всю большую аудиторию,собравшуюся в лекционном зале библиотеки Алто.

Видео: Piter.TV