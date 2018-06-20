В Выборге пройдет сольный концерт творческого дуэта "Аквалибра"

В настоящее время дуэт ведёт активную концертную деятельность, с успехом исполняя авторские песни и песни на стихи современных поэтов.

В предстоящую субботу, 6 апреля, в 16.00 в выборгской библиотеке на Рубежной, 18 состоится сольный концерт творческого дуэта "Аквалибра" из Москвы. В концертной программе вниманию слушателей будет представлена песенная программа на стихотворения московских и петербургских поэтов "Поэзия двух столиц!".





Название "АкваЛибра" имеет латинские корни (AquaLibra). Aqua – это часть от слова Aquarius, что означает - Водолей (Мурат), а Libra – это Весы (Татьяна). В настоящее время дуэт ведёт активную концертную деятельность, с успехом исполняя авторские песни и песни на стихи современных поэтов.

Они работают в самых разных музыкальных стилях, а именно: эстрадная и романтическая песня, босса-нова, шансон, бард-рок, рок-н-ролл, блюз и другие. В общем их стиль можно назвать бард-эстетик. Главная цель их творчества – популяризация авторской песни и современной русской поэзии. Повсюду Мурат и Татьяна Елекоевы ищут талантливых поэтов: в поэтических объединениях, на фестивалях, литературно-музыкальных гостиных.

Вход на мероприятие свободный.

Источник: пресс-служба библиотеки