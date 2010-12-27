В Выборге пройдет фестиваль-конкурс вокалистов "В гостях у Эльфов"

В фестивале примут участие солисты - воспитанники учреждений культуры и обучающиеся школ искусств Ленинградской области из разных муниципальных районов региона.

В Выборге пройдет открытый региональный фестиваль-конкурс вокалистов "В гостях у Эльфов". Об этом сообщает пресс-служба

В фестивале примут участие солисты - воспитанники учреждений культуры и обучающиеся школ искусств Ленинградской области из разных муниципальных районов региона.

5 июня с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 16.30 во Дворце культуры (ул. Советская, д. 16) желающие могут посетить конкурсное прослушивание исполнителей.

6 июня здесь же состоится Гала-концерт участников и победителей фестиваля-конкурса "В гостях у Эльфов". В мероприятии также примут участие солистки оркестра "Саксофоны Санкт-Петербурга" Яна Радион и Анастасия Корниенко. Начало в 16.00.

Организаторами фестиваля-конкурса являются комитет по культуре Ленинградской области, администрация муниципального образования "Выборгский район", ГБУК ЛО "Дом народного творчества", МАУК "Центр детского эстрадного искусства "Эльфы", МАУК "Культурно-досуговый центр".

Среди основных целей мероприятия - создание условий для реализации творческих способностей детей, подростков и молодежи.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО