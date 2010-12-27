В Выборге почтили память павших защитников Родины

Цветы возложили ветераны и представители районной администрации.

В Выборге местные жители собрались возле мемориала "Петровка", чтобы возложить цветы и почтить память павших защитников Родины. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Сегодня, 8 мая, ветераны и представители администрации, военнослужащие и молодежь возложили венки и цветы к мемориалу "Петровка", мемориальному комплексу "Братское захоронение советских воинов на Южном кладбище" и воинскому захоронению №33 "4 км Ленинградского шоссе".

На традиционной памятной акции, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, присутствовал Дмитрий Никулин - глава Выборгского района и Геннадий Орлов - глава администрации. Сообщает пресс-служба

Также в пресс-службе добавляют, что представители Выборгского района посетили захоронения советских военнопленных в Финляндии.

Делегация Выборгского района, в которую вошли представители районной администрации и Общества дружбы "Россия-Финляндия", совместно с представителями Канцелярии Посольства Российской Федерации в г. Лаппеенранта (Финляндская Республика), посетили захоронения советских военнопленных, находящиеся вблизи Лаппеенранты и Иматры (Финляндия). Уточняют в ведомстве

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО