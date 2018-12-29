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В Выборге откроется художественная выставка художницы Галины Вишнивецкой
Сегодня, 12:26
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KaterinaKono13

В Выборге откроется художественная выставка художницы Галины Вишнивецкой

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Вход на мероприятие свободный, приглашаются все желающие.

В предстоящую субботу, 2 января, в 14:00, в центральной городской библиотке Алвара Аалто города Выборга состоится экспозиция работ известной художницы Галины Вишнивецкой.  

На открытии выставки состоится показ спектакля "МЕЧТА" в исполнении Молодежного театра города Выборга. В спектакле по авторскому сценарию Галины Вишнивецкой затрагивается философская тема мечты, как заданного вектора движения в нашей жизни. 

Вход на мероприятие свободный, приглашаются все желающие.

Адрес: Суворовский просп., 4, Выборг

Источник: пресс-служба библиотеки

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Категории: Выборг,

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