В Выборге откроется художественная выставка художницы Галины Вишнивецкой

Вход на мероприятие свободный, приглашаются все желающие.

В предстоящую субботу, 2 января, в 14:00, в центральной городской библиотке Алвара Аалто города Выборга состоится экспозиция работ известной художницы Галины Вишнивецкой.

На открытии выставки состоится показ спектакля "МЕЧТА" в исполнении Молодежного театра города Выборга. В спектакле по авторскому сценарию Галины Вишнивецкой затрагивается философская тема мечты, как заданного вектора движения в нашей жизни.

Вход на мероприятие свободный, приглашаются все желающие.

Адрес: Суворовский просп., 4, Выборг

Источник: пресс-служба библиотеки