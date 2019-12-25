Ренат Кузьмин рассказал "о верхе цинизма" со стороны Зеленского.

В Верховной Раде озвучили антироссийскую национальную идею Украины. Об этом в эфире телеканала !112 Украина" сообщил представитель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин. По мнению депутата, гражданам страны навязали ложную идею в том, что "все должны умереть для того, чтобы как-то насолить России". Спикер уточнил, что по его мнению. Данное "предложение" внес Запад. Это позволило сделать Украину возможным полем боя.

Украина не является субъектом международной политики, а является объектом Ренат Кузьмин, украинский депутат

Политик напомнил, что бывший президент Петр Порошенко принял стратегию национальной обороны Украины. Она предусматривает использование странами НАТО территории Украины для войны с РФ. Недавно Владимир Зеленский подписал указ о том, что Киев разрешает проводить военные учения Североатлантического альянса на протяжении года. Такое государственное решение Кузьмин считает верхом цинизма.

В Раде заявили, что украинские военные запугивают оппозицию.

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