Ренат Кузьмин рассказал о том, что критика власти приравнивается к госизмене.

В Верховной Раде заявили, что украинские военные запугивают оппозицию. Об этом в собственном блоге на сайте местного телеканала "Украина 112" сообщил представитель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.

Парламентарий напомнил, что с 26 ноября критика высшего руководства Украины, включая вопрос "разбазаривания средств антикоронавирусного фонда" будет приравнена к государственной измене. За это преступление назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Вы это хотели нам сообщить, военные вы наши, так сказать, разведчики? Запугивать оппозицию, терроризировать население и уничтожать инакомыслящих - это теперь ваша главная задача Ренат Кузьмин, украинский депутат

Ранее главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что критика управления Киевом в экономических и социальных вопросах связана с Россией. По мнению военных, критика осуществляется журналистами и "агентами влияния" на территории страны.

Зеленского призвали отправить в Россию Медведчука на переговоры по вакцине.

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