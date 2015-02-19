В СМИ объяснили, почему стране не хватает новобранцев.

В Великобритании заявили о "шокирующем состоянии" армии. Об этом рассказали журналисты местного издания Daily Mail со ссылкой на Минобороны страны. В ведомстве подчеркнули, что единственных из 33 пехотных батальонов не имеет нехватки человеческих кадров. Такая обстановка сложилась из-за низкой оплаты труда военных, а также из-за отбора новобранцев через коммерческую организацию.

Полковник Ричард Кемп, который ранее командовал силами Лондона в Афганистане, уверен, что контракт правительства с частной фирмой по набору новобранцев стал для государства "катастрофичным решением". Он добавил, что договор оценивается в 1,3 млрд фунтов стерлингов. По мнению военного, при отборе новички столкнулись с бюрократическими препонами. Это оттолкнуло многих молодых людей от службы королевству.

Напомним, что в 2017 году количество заявок в британскую армию упало до 25 тысяч. Контрактники заявили, что их не устраивают плохие жилищные условия и низкий уровень жизни.

МИД Великобритании считает недопустимым запрет телеканала BBC в Китае.

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