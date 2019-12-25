МИД Великобритании считает недопустимым запрет телеканала BBC в Китае. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Решение Китая запретить BBC World News в КНР представляет собой недопустимое ограничение свобод СМИ.
Доминик Рааб, глава Форин-офиса
Он подчеркнул, что Китай всегда жёстко ограничивал свободу слова и интернета. Данный шаг властей КНР он назвал недружелюбным и посчитал, что он ухудшит образ Китая в глазах мирового сообщества.
Ранее была раскрыта позиция Байдена по ядерной сделке с Ираном.
Фото: pixabay.com
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Зато это улучшит образ Китая в самом Китае!