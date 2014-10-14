В Вашингтоне прошел Национальный марш за Палестину

В нем приняли участие более двух тысяч человек.

В центре Вашингтона 19 мая возле мемориала Линкольна прошел Национальный марш за Палестину. Об этом сообщает ТАСС.

По данным СМИ, в мероприятии приняли участие около двух тысяч человек из более 100 организаций Соединенных Штатов.

Протестующие призвали ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль и существенно ограничить торговые отношения между США и этой страной. Демонстранты также потребовали привлечь власти Израиля к ответственности за их политику против палестинцев.

По словам организаторов Национального марша, в мероприятии приняли участие представители "Еврейского голоса за мир" и "Евреев за право палестинцев на возвращение".

Ранее американские военные по ошибке захватили завод в Болгарии.

Видео: Youtube/NY DESI MOM