В ВОЗ сообщили о снижении темпов распространения COVID-19

Мария ван Керкхове объяснила важность соблюдения санитарных норм и проведения вакцинации.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили о снижении темпов распространения COVID-19 в ряде стран. Об этом во время брифинга рассказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Это хороший момент, чтобы подчеркнуть тот факт, что мы наблюдаем снижение числа инцидентов Мария ван Керкхове, эксперт ВОЗ

Специалист напомнила, что прежде всего таких показателей удалось добиться за счет введенных профилактических мер, которые прерывают цепочки распространения инфекции от человека к человеку, а также за счет массовой вакцинации. Керкховен призвала страны, в которых снижается число новых случаев COVID-19, продолжать следить за тем, чтобы население соблюдало санитарные меры по противодействию коронавирусу.

Количество вакцинированных в мире превысило число заразившихся с начала пандемии.

Фото: WHO