В ВОЗ оценили пользу вакцинации от гриппа в условиях пандемии COVID-19

ВОЗ призывает прививаться от гриппа, чтобы снизить нагрузку на врачей.

Во Всемирной организации здравоохранения оценили пользу вакцинации от гриппа в условиях пандемии COVID-19. Об этом журналистам во время брифинга заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Специалист напомнил, что вакцинация от гриппа позволит сократить нагрузку на систему здравоохранения. Это увеличит шансы людей не заболеть гриппом в то время, когда в мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Вакцинация людей, подвергающихся высокому риску тяжелого лечения гриппа, а также медицинских работников позволит в некоторой степени уменьшить нагрузку Ханс Клюге, глава Европейского регионального бюро ВОЗ

Эксперт отметил, что в период за 2018 и 2019 года от гриппа скончались около 152 тысячи человек. Из жертв только треть являлась пациентами, которым старше 65 лет.

ВОЗ оценила влияние COVID-19 на лечение других заболеваний в Европе.

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