ВОЗ оценила влияние COVID-19 на лечение других заболеваний в Европе

Ханс Клюге выразил обеспокоенность в достижении целей ВОЗ к 2030 году.

Всемирная организация здравоохранения оценила влияние коронавируса на лечение других заболеваний в Европе. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал глава европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Эксперт подчеркнул, что помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями была прервана или сократилась в большинстве стран.

Данные, которыми мы располагаем, вызывают обеспокоенность. Пандемия ставит под угрозу достижения большинства целей устойчивого развития к 2030 году Ханс Клюге, глава европейского регионального бюро ВОЗ

Согласно сведениям Клюге, пандемия коронавируса на 68% сократила медицинскую помощь на территории Европы от заболеваний, не связанных с COVID-19.

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Европе.