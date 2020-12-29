В ВОЗ оценили эффективность вакцин против COVID-19 для новых штаммов

Олег Бенеш оценил имеющиеся сведения о работе вакцин от коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения оценили эффективность вакцин против COVID-19 для новых штаммов. Об этом журналистам на пресс-брифинге сообщил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро Олег Бенеш. Спикер уточнил, что на данный момент ВОЗ не располагает данными о том, что действующие вакцины от коронавируса не работают против новых выявленных штаммов инфекции.

Конечно, появляются вопросы, насколько вакцины смогут предотвращать новые варианты вируса. На данный момент та информация, которой мы располагаем, не представляет каких-то доказательств о том, что иммунитет после перенесенной инфекции не является надежным против новых вариантов вируса, то есть люди не заболевают массово новыми вариантами вируса Олег Бенеш, старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ

Эксперт напомнил, что сформировавшийся после заражения коронавирусом иммунитет вызывает продукцию антител против различных частиц и антигенов инфекции. Поэтому, по мнению Бенеша, существует надежда на то, что вакцины будут работать.

Группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань.

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