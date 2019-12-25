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В Тюмени арестовали обвиняемого в убийстве школьницы
Сегодня, 14:18
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В Тюмени арестовали обвиняемого в убийстве школьницы

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Виталий Бережной будет под стражей два месяца.

Ленинский районный суд Тюмени арестовал обвиняемого в убийстве школьницы. Об этом рассказал журналист ТАСС, который находился в момент выбора меры пресечения для мужчины в зале суда. Мероприятие проводилось в закрытом режиме.

Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

речь судьи Дмитрия Сухарева

Напомним, что в преступлении обвиняется местный житель по имени Виталий Бережной. Он проигнорировал вопросы журналистов. 

СМИ: задержанный за убийство школьницы в Тюмени сам участвовал в ее поисках. Появилось видео с предполагаемым убийцей девочки в Тюмени на месте преступления. Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени признался в ее изнасиловании.

Фото: Piter.tv

Теги: виталий бережной, тюмень, убийство, школьница
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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