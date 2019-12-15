В Туве полицейские задержали подозреваемую в серии мошенничеств на сумму свыше 5 млн рублей

В МВД рассказали о проводимом расследовании.

Сотрудники правоохранительных органов по городу Кызылу при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали по в арендованной квартире 45-летнюю ранее судимую женщину, подозреваемую в серии мошенничеств. В пресс-службе МВД по региону уточнили, что фигурантка расследования через знакомых предлагала местным жителям купить за выгодную стоимость квартиры в новостройке, расположенной на улице Иркутской. Однако на самом деле злоумышленница не была собственницей жилплощади. Таким образом она вводила в заблуждение клиентов и получала от них денежные средства. Затем россиянка перестала выходить на связь с пострадавшими.

Известно, что у 57-летней жительницы Бай-Тайгинского района аферистка обманом похитила более 3,3 млн рублей. Ещё шесть потерпевших передали злоумышленнице денежные средства в размере от 400 до 550 тысяч рублей. Общая сумма ущерба от действий преступнрцы составила порядка пяти миллионов рублей. По факту произошедшего ведется уголовное дело по стать 159 УК РФ, рассматриваются еще четыре криминальных эпизода. Женщина также обвиняется в том, что под видом преподавателя колледжа предлагала жертвам за денежное вознаграждение помощь в поступлении. Однако получив денежные средства, она исчезала.

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Фото и видео: МВД Медиа