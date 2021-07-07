В Токио следят за военной активностью РФ вблизи Японии

В Токио заявили, что пристально следят за военной активностью РФ вблизи государственных границ Японии, включая акваторию Японского моря. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил секретарь кабинета министров Кацунобу Като.
Мы пристально следим за действиями российских военных вблизи нашей страны. РФ 7 - 9 июля планирует провести ракетные стрельбы в акватории Японского моря.
Кацунобу Като, секретарь правительства Японии
Чиновник не исключил, что военные тренировки России могут затронуть и исключительную экономическую зону Токио в данном регионе. Япония сделала по дипломатическим каналам коллегам из Москвы представление о необходимости брать в расчет национальные интересы Токио, а также обеспечить безопасность местного судоходства в ИЭЗ.
На месте оползня в Японии погибли три человека.
Видео: YouTube / Ripbanwinkle
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