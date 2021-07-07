В Токио следят за военной активностью РФ вблизи Японии

В кабмине Японии рассказали о планах Москвы по проведению учений в Японском море.

В Токио заявили, что пристально следят за военной активностью РФ вблизи государственных границ Японии, включая акваторию Японского моря. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Мы пристально следим за действиями российских военных вблизи нашей страны. РФ 7 - 9 июля планирует провести ракетные стрельбы в акватории Японского моря. Кацунобу Като, секретарь правительства Японии

Чиновник не исключил, что военные тренировки России могут затронуть и исключительную экономическую зону Токио в данном регионе. Япония сделала по дипломатическим каналам коллегам из Москвы представление о необходимости брать в расчет национальные интересы Токио, а также обеспечить безопасность местного судоходства в ИЭЗ.

На месте оползня в Японии погибли три человека.

Видео: YouTube / Ripbanwinkle