На месте оползня в Японии погибли три человека

Без вести пропали более 20 человек.

В японском городе Атами число погибших после схода оползня возросло до трех. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на телевизионный канал NHK.

Согласно имеющимся данным, всего из-под завалов спасатели достали 23 человека. В настоящее время пропавшими без вести числятся двадцать. Отмечается, что в районе схода оползня проживали более 200 человек, сейчас со 113 из них пытаются установить связь

В результате инцидента было снесено около 130 домов. Сейчас в районе бедствия продолжается ведение поисково-спасательных работ.

Напомним, 4 июля из-за сильных дождей, которые обрушились на центральные и восточные регионы Японии, произошла остановка скоростных поездов. В результате этого более 250 человек провели ночь в вагонах.

Ранее в Крыму сильные ливни привели к новым подтоплениям.

Видео: YouTube / ANNnewsCH