На месте оползня в Японии погибли три человека

В японском городе Атами число погибших после схода оползня возросло до трех. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на телевизионный канал NHK.
Согласно имеющимся данным, всего из-под завалов спасатели достали 23 человека. В настоящее время пропавшими без вести числятся двадцать. Отмечается, что в районе схода оползня проживали более 200 человек, сейчас со 113 из них пытаются установить связь
В результате инцидента было снесено около 130 домов. Сейчас в районе бедствия продолжается ведение поисково-спасательных работ.
Напомним, 4 июля из-за сильных дождей, которые обрушились на центральные и восточные регионы Японии, произошла остановка скоростных поездов. В результате этого более 250 человек провели ночь в вагонах.
Ранее в Крыму сильные ливни привели к новым подтоплениям.
Видео: YouTube / ANNnewsCH
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