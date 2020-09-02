В Тбилиси прошла акция против строительства ГЭС "Намахвани"

Протестующие также требуют отставки и ареста министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнавы.

Противники строительства в Грузии Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони вышли на акцию протеста в Тбилиси. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на "Общественное телевидение".

По данным СМИ, протестующие выдвинули руководству страны ультиматум. Они требуют расторжения контракта на строительство объекта с турецкой компанией ENKA, а также отставки министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнавы и вобуждения против нее уголовного дела.

Протестующие угрожают властям страны перекрыть все улицы города в случае невыполнения их требований до полудня 24 мая.

Мы полностью парализуем столицу, никто не сможет никуда проехать. Для этого нам нужно сохранить многочисленность и важно, чтобы к нам присоединилось ещё больше людей. Варлам Голетиани, организатор движения "Защитники Риони"

По информации СМИ, на площади Первой Республики в центре Тбилиси накануне собрались несколько тысяч протестующих. Некоторые из них остались ночевать в палатках до сегодняшнего дня.

Ранее судно "Фортуна" возобновило укладку труб "Северного потока - 2".

Видео: Youtube/Sputnik Georgia - все о Грузии