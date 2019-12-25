Судно "Фортуна" возобновило укладку труб "Северного потока - 2"

Судно "Фортуна" возобновило укладку труб газопровода "Северный поток - 2" в водах ФРГ. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Работы возобновили после того, как германское ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось немедленно исполнить разрешение на строительство двухкилометрового участка в экономической зоне Германии.
Фортуна" в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями.
из сообщения Nord Stream 2 AG.
Оператор отметил, судну разрешено пока установить трубы для газопровода на дно моря. Сами работы по монтажу планируют начать в конце мая 2021 года.
Ранее США ввели санкции против российских судов и компаний из-за Nord Stream 2.
Фото: pixabay.com
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