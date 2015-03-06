В "черный список" попали 4 организации и 13 российских кораблей.

США ввели санкции против российских судов и компаний из-за Nord Stream 2. По заявлению Госдепартамента, сделанного ранее на этой неделе, в перечень попали ФГБУ "Морская спасательная служба", ООО "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд". Также в списке ограничений по строительству газопровода появилась компания "Коксохимтранс". Она уже была санкционных списках Вашингтона из-за ситуации на Украине. В распространенном заявлении Минфина указывается, что в отношении организаций будут действовать санкции, связанные исключительно с их деятельностью по проектам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Все финансовые операции и виды деятельности, которые не связаны со строительством проекта трубопровода "Северный поток - 2", проекта трубопровода "Турецкий поток" или любого проекта, который является преемником любого из этих проектов, разрешаются. пресс-служба Минфина США

Также ограничения коснутся 13 российских кораблей, принимавших участие в строительстве газопровода. В "черный перечень" включены суда "Академик Черский", "Артемис оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".

Сенаторы США предлагают восстановить санкции против "Северного потока-2".

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