Белый дом признал невозможность остановить строительство "Северного потока - 2"

При этом власти США продолжают выступать против проекта.

США признали невозможность остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов. Ее слова приводит "РИА Новости".

Псаки напомнила, что когда Джо Байден стал президентом США, 95% проекта было построено. Власти продолжают говорить о том, что "Северный поток - 2" является плохой идеей. Кроме того, Вашингтон предпринял значительные шаги после введенных санкций против проекта.

Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95%? Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Ранее стало известно, что строительство "Северного потока-2" может возобновиться в конце мая.

Видео: YouTube / Washington Post