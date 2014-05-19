Строительство "Северного потока-2" может возобновиться в конце мая

Строительство газопровода было приостановлено из-за иска немецких экологов.

Во вторник, 4 мая, строительство газопровода "Северный поток-2" может возобновиться в конце мая 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального морского и гидрографического агентства.

По заявлению пресс-службы BSH "РИА Новостям", с конца мая будет разрешено продолжить строительство объекта в соответствии с текущим положением. В марте 2018 года Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября".

Напомним, что, по мнению немецких экологов, "Северный поток — 2" разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей. Эксперты усомнились, нужен ли Германии этот проект. Строительство газопровода было приостановлено из-за иска немецких экологов.

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Фото: Piter.tv