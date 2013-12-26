Лукашенко не понравились негативные прогнозы по экономике Белоруссии

Он назвал эти прогнозы необъективными.

Президет Белоруссии Александр Лукашенко не согласился с негативными прогнозами от Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) по экономике страны. Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром республики Романом Головченко. Его слова приводит информационное агентство "БелТА".

По прогнозу ВБ ожидается снижение ВВП Белоруссии на 2,2%, по прогнозу МВФ - на 0,4%. При этом прогноз социально-экономического развития страны, утвержденный указом главы государства, предполагает рост ВВП на 1,8%.

Я же не первый год вижу эти итоги и прогнозы. Они ни разу не были объективными, и мы ни разу не работали так, как они прогнозируют. Поэтому самый точный прогноз должен быть у правительства. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что ЕС и США не помогли Белоруссии в борьбе с коронавирусом.

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