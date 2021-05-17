Грузия, Молдавия и Украина подписали меморандум о цели евроинтеграции

Страны выразили готовность участия в работе по процветанию Евросоюза.

Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио" для интеграции с Евросоюзом. Об этом информирует "РИА Новости".

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, факт наличия такого сообщества является сообщением для ЕС, что члены трио нацелены на серьезную работу для создания в Европе процветания на всех уровнях..

Сегодня мы объединяем усилия на нашем пути европейской интеграции в этом новом формате, установленном в Киеве. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

По словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, страны "Ассоциированного трио" имеют одну общую цель, которая заключается в получении членства в Евросоюзе. Он отметил, что ни одна страна мира не способна изменить принятое решение.

Отметим, о создании меморандума стало известно на прошлой неделе.

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Видео: YouTube / 5 канал