Грузия, Молдавия и Украина подписали меморандум о цели евроинтеграции

Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио" для интеграции с Евросоюзом. Об этом информирует "РИА Новости".
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, факт наличия такого сообщества является сообщением для ЕС, что члены трио нацелены на серьезную работу для создания в Европе процветания на всех уровнях..
Сегодня мы объединяем усилия на нашем пути европейской интеграции в этом новом формате, установленном в Киеве.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
По словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, страны "Ассоциированного трио" имеют одну общую цель, которая заключается в получении членства в Евросоюзе. Он отметил, что ни одна страна мира не способна изменить принятое решение.
Отметим, о создании меморандума стало известно на прошлой неделе.
Ранее в Совфеде РФ напомнили Зеленскому о месте Украины.
Видео: YouTube / 5 канал
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все