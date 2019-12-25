В Таврическом саду в День Государственного флага России пройдут гуляния

На сцене около шахматного клуба выступят танцевальные и музыкальные коллективы.

В Таврическом саду в понедельник, 22 августа, будут отмечать всероссийский праздник – День Государственного флага страны. Об этом сообщили в администрации района.

Гуляния начнутся в 17:00. На сцене около шахматного клуба выступят танцевальные и музыкальные коллективы. Пройдут акции "Широка страна моя родная" и "Флаг моего государства". Кроме того, для горожан организуют мастер-классы, мемо-виторины, настольный хоккей и другие развлечения.

Жителей города поздравит с праздником глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга Елена Федорова. Завершится программа в 19:00.

Отметим, что праздник организуют и около Петропавловской крепости. Для горожан подготовили концерт патриотических песен о России. А Дворцовый мост в этот день засветится цветами российского флага

Ранее на Piter.tv: в Историческом парке "Россия – моя история" 24 августа откроется выставка "Жизнь с вирусами".

Фото: pixabay