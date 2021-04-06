Около Петропавловской крепости в День Государственного флага организуют развлекательную программу

Для горожан подготовили концерт, настольные игры, выставку и танцевальные номера.

В понедельник, 22 августа, в России будут отмечать День Государственного флага. Гуляния пройдут и в Петербурге. Так, около Петропавловской крепости пройдет концерт. Об этом сообщили на сайте телеканала "Санкт-Петербург".

Главным участником праздника станет молодежь города. У Нарышкина бастиона в 12:00 дня после полуденного выстрела молодые люди поднимут флаг России в небо. Так откроется торжественная программа.

Для горожан подготовили концерт патриотических песен о России. Перед гостями выступят танцевальные коллективы. На территории Петропавловской крепости откроется временное интерактивное пространство. Петербуржцам покажут фильм об истории российского флага, предложат поиграть в настольные игры исторического формата, рассмотреть находки патриотических отрядов.

Ранее на Piter.tv: Дворцовый мост засветится цветами российского флага 22 августа.

Фото: ВКонтакте / Петропавловская крепость (Юрий Костров)