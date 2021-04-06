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Около Петропавловской крепости в День Государственного флага организуют развлекательную программу
Сегодня, 18:03
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Около Петропавловской крепости в День Государственного флага организуют развлекательную программу

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Для горожан подготовили концерт, настольные игры, выставку и танцевальные номера.

В понедельник, 22 августа, в России будут отмечать День Государственного флага. Гуляния пройдут и в Петербурге. Так, около Петропавловской крепости пройдет концерт. Об этом сообщили на сайте телеканала "Санкт-Петербург".

Главным участником праздника станет молодежь города. У Нарышкина бастиона в 12:00 дня после полуденного выстрела молодые люди поднимут флаг России в небо. Так откроется торжественная программа.

Для горожан подготовили концерт патриотических песен о России. Перед гостями выступят танцевальные коллективы.  На территории Петропавловской крепости  откроется временное интерактивное пространство. Петербуржцам покажут фильм об истории российского флага, предложат поиграть в настольные игры исторического формата, рассмотреть находки патриотических отрядов. 

Ранее на Piter.tv: Дворцовый мост засветится цветами российского флага 22 августа.

Фото: ВКонтакте / Петропавловская крепость (Юрий Костров)

Теги: гуляния, день государственного флага, петропавловская крепость, праздник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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