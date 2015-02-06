Дворцовый мост засветится цветами российского флага 22 августа

Праздничную инсталляцию включат в 20:50.

В понедельник, 22 августа, в нашей стране будут отмечать День Государственного флага России. В связи с праздником Дворцовый мост будет переливаться цветами триколора. Специалисты включат около 600 светодиодных светильников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Праздничную инсталляцию включат в 20:50, а выключат в 23:59. Идею решили реализовать, чтобы создать у горожан и туристов праздничное настроение.

Ранее на Piter.tv: памятник поэту Александру Блоку появится на улице Декабристов.

Фото: pixabay