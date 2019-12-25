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В Историческом парке "Россия – моя история" 24 августа откроется выставка "Жизнь с вирусами"
Сегодня, 17:19
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В Историческом парке "Россия – моя история" 24 августа откроется выставка "Жизнь с вирусами"

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Посмотреть проект могут дети старше 12 лет и взрослые.

В среду, 24 августа, в 13:00 в Историческом парке "Россия — моя история" состоится открытие мультимедийной выставки "Жизнь с вирусами". На ней посетители узнают об эпидемиях, с которыми сталкивалось и боролось человечество в разные эпохи. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Санкт-Петербурга.

Кроме того, на экспозиции петербуржцам и гостям города расскажут о вакцинации и истории развития COVID-19. Жители узнают, как современные специалисты научилось противостоять новой угрозе. Всем желающим ответят на вопросы по теме.

Отметим, что материалы подготовили ведущие российские специалисты в сфере вирусологии, эпидемиологии и социологии. Посмотреть проект могут дети старше 12 лет и взрослые. Выставка закроется 25 сентября.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге вновь выросло число заболевших COVID-19.

Фото:  Исторический парк "Россия — моя история"

Теги: выставка жизнь с вирусами, исторический парк россия моя история, просвещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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