В Татарстане женщина случайно заперла 3-летнего ребенка в машине в 37-градусную жару

На помощь малышке пришли сотрудники Росгвардии и спасли.

В Татарстане сотрудники Росгвардии спасли из запертой машины 3-летнего ребенка.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии сообщает, что во время патрулирования в Набережных Челнах к старшему сержанту Расиму Шакурову и старшему прапорщику Ришату Исхакову обратилась за помощью женщина. Она сообщила, что случайно заперла в машине 3-летнего ребенка, а ключи от автомобиля находятся внутри салона. На улице стояла 37-градусная жара.

Сотрудники Росгвардии оперативно с помощью подручных средств открыли машину и вызволили ребенка. Убедившись, что ребенку не нужна медпомощь уехали с места ЧП.

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