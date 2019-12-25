Во время прогулки в Орле на 3-летнего ребенка упал фонарь

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В центре Орла на ребенка упала опора уличного фонаря.

Региональные следственные органы СКР по Орловской области сообщили о возюуждении уголовного дела по статье "халатность" после травмирования ребенка во время прогулки в центре города Орел. По данным следствия, 18 июля ребенок, пробегая по газону, задел металлическую конструкцию с осветительными приборами, в результате чего световая опора упала на него.

Ребенок с переломом ключицы был госпитализирован в больницу. По результатам проверки установлено, что данная конструкция не состояла нигде на балансе, в связи с чем её содержание должным образом не осуществлялось, меры к обеспечению безопасности граждан при её эксплуатации не принимались.

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Фото:ВК, ДТП Орел и автохамы