В Саратове следователя СКР облили кислотой

Следователя госпитализирован в больницу, его жизни вне опасности.

В Саратове на проходной следователя облили кислотой.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что ими организована доследственная проверка по факту причинения вреда одному из следователей ведомства.

Сообщается, что ЧП произошло сегодня утром, 20 июля, у входа в здание СК. Мужчина плеснул в лицо следователя жидкостью, возможно кислотой. Нападавший задержан. Следователь в больнице, его жизни ничего не угрожает. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Сегодня ранее: В Лабытнанге пожизненно осужденный напал на судью во время заседания.

Фото:Piter.TV