В Лабытнанги пожизненно осужденный напал на судью во время заседания

В отношении 39-летнего заключенного возбуждено новое уголовное дело по статье "Насильственные действия, совершенные в отношении судьи, в связи с рассмотрением дела в суде".

В Лабытнанги в ходе судебного заседания заключенный напал на судью.

ТАСС со ссылкой на следственные органы СКР по ЯНАО сообщает, что во время судебного заседания 3 июля 2020 года 39-летний заключенный, отбывающий пожизненный срок, напал на судью. Какие травмы получил судья, не уточняется. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия, совершенные в отношении судьи, в связи с рассмотрением дела в суде".

Известно, что мужчина получил свой срок за "Подделку, изготовление или оборот поддельных документов" и "Мошенничество".

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