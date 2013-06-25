В Таиланде при стрельбе на похоронах погибла кандидат в мэры

Ранены еще пять человек, трое из них - кандидаты на пост мэра.

В Таиланде при стрельбе на похоронах в провинции Ратчабури погибла кандидат в мэры. Об этом сообщили представители местного издания Bangkok Post. По данным СМИ, трагедия унесла жизнь чиновницы, которая должна была избираться на выборах, запланированных на 28 марта. Также пострадали трое других кандидатов и местный представитель власти. В общей сложности ранено пять человек. Все они госпитализированы. Известно, что кандидат в мэры Варапорн Ниамракса погибла по дороге в больницу.

В настоящее время полиция полагает, что причиной стрельбы являлся личный конфликт преступников с политической ситуацией в регионе. Данных о числе нападавших нет. Очевидцы трагедии рассказали журналистам, что стрельба велась из-за главного изображения Будды. Сейчас полиция запросила у суда ордер на задержание подозреваемого, которому будут предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, а также нелегальным хранении огнестрельного оружия, ношении оружия в общественном месте.

В клинике в Миннесоте произошла стрельба.

Фото: www.bangkokpost.com

