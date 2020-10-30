В Таджикистане состоялась инаугурация президента Рахмона

На пост главы государства заступил Эмомали Рахмон.

В Таджикистане состоялась инаугурация президента Эмомали Рахмона. Торжественное мероприятие транслировал местный государственный телеканал. Во Дворце наций политик получил символы главы государства. Глава ЦИК вручил избранному кандидату удостоверение президента страны, а глава Конституционного суда - символ власти (знак президента).

Затем церемония переместилась в столичный правительственный комплекс "Кохи Сомон". Там перед членами парламента, правительства и представителями общественности Рахмон дал присягу верности государству и служения народу Таджикистана. После этого прозвучал гимн страны.

Напомним, что президентские выборы в Таджикистане состоялись 11 октября.

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Видео: YT / Телевизиони Тоҷикистон