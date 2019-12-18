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В Таджикистане хотят запретить русифицировать имена и фамилии
Сегодня, 12:48
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matveyvn

В Таджикистане хотят запретить русифицировать имена и фамилии

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Поправки коснутся только тех детей, которые родятся после их принятия.

В Таджикистане хотят запретить русифицировать имена и фамилии. Соответствующие поправки в законодательство приняла нижняя палата парламента страны. Об этом пишут "РИА Новости".

Парламентарии предлагают запретить употреблять славянские суффиксы в фамилиях и отчествах. "ов-/-ев-" - в фамилиях, "-ович/-евич" и "-овн-/-евн-" - в отчествах. Исключение, по словам министра юстиции Музаффара Ашуриёна, может быть сделано только для нацменьшинств, которые проживают в республике.

Поправки коснутся только тех детей, которые родятся после того, как они вступят в силу. Их необходимость Ашуриён объяснил "возрождением национальных имен".

Ранее РФ передала странам ЕАЭС и СНГ средства для диагностики коронавируса.

Теги: имена, таджикистан, фамилии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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