Поправки коснутся только тех детей, которые родятся после их принятия.

В Таджикистане хотят запретить русифицировать имена и фамилии. Соответствующие поправки в законодательство приняла нижняя палата парламента страны. Об этом пишут "РИА Новости".

Парламентарии предлагают запретить употреблять славянские суффиксы в фамилиях и отчествах. "ов-/-ев-" - в фамилиях, "-ович/-евич" и "-овн-/-евн-" - в отчествах. Исключение, по словам министра юстиции Музаффара Ашуриёна, может быть сделано только для нацменьшинств, которые проживают в республике.

Поправки коснутся только тех детей, которые родятся после того, как они вступят в силу. Их необходимость Ашуриён объяснил "возрождением национальных имен".

Ранее РФ передала странам ЕАЭС и СНГ средства для диагностики коронавируса.