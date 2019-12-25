Также власти рассказали о разрушении зданий.

В Степанакерте два человека получили ранения при ракетном ударе и реактивной системы залпового огня. Об этом рассказали власти самопровозглашенной республики Нагорный Карабах в Facebook-аккаунте государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

В результате удара из "Смерча" на одной из окраинных улиц Степанакерта разрушены жилой дом, пристройка, поврежден автомобиль. Хозяин дома и его сосед получили ранения и доставлены в больницу заявление госслужбы Нагорного Карабаха по ЧС

Напомним, что вооруженные столкновения в регионе ведутся с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов.

Пашинян заявил о подготовке контрудара Армении в Карабахе.