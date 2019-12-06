Эксперты боятся того, что экстремисты начнут использовать биологическое оружие.

В Совете Европе предупредили об угрозе человечеству после коронавируса. Об этом рассказали журналисты из Deutsche Welle со ссылкой на европейских экспертов. Специалисты беспокоятся о том, что мировое сообщество может столкнуться с использованием биологического оружия после пандемии COVID-19.

В Совете Европы отметили, что распространение коронавирусной инфекции продемонстрировало террористам уязвимость людей перед вирусами. В связи с этим экстремистские организации могут посчитать использование биологического оружия действенным методом для достижения собственных целей. Этот способ может оказаться более эффективным, чем традиционные радикальные методы. Европейские эксперты заметили, что у некоторых террористов есть опыт обращения с биооружием.

Сейчас специалисты призывают правительства стран выработать необходимые ответные меры на возникшую угрозу.

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