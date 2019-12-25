В Пентагоне считают, что инфекцию могут использовать потенциальные враги Америки.

США увидели в коронавирусе угрозу биологического оружия. Об этом сообщили журналисты Politico со ссылкой на собственные источники в Пентагоне и разведывательном управлении Америки. По данным издания, специалисты проверяют возможность использования COVID-19 потенциальными противниками как оружия.

В Пентагоне добавили, что в США не считают, что коронавирус создан специально как биологическое оружие. Однако сейчас американская сторона оценивает возможные риски, которые появились в связи с распространением инфекции. В Минобороны США подготавливают собственный анализ ситуации.

Представитель Пентагона Майк Эндрюс добавил, что на повестке дня у военного ведомства стоит вопрос о реальном происхождении коронавируса.

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