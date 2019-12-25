США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

Минэнерго США планирует мешать Китаю и России сотрудничать со странами Восточной Европы и Африки.

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Америки. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. На данный момент страна стремится стать лидером в сфере, в которой пока что доминируют госкомпании из РФ и КНР. В Минэнерго США предлагают мешать Китаю и России устанавливать прочные отношения в регионах, расположенных в Восточной Европе и Африке.

Напомним, что в феврале 2020 года стало известно о том, что США ужесточает контроль за экспортом товаров на территории России. Государство перевели в категорию D. В этом списке находятся страны, деятельность которых вызывает озабоченность в вопросах ядерных и ракетных технологий. Пока что Россия находится в списке A по статьям экспорта ядерных и ракетных технологий, как и большинство западных государств. После внесения поправок Белый дом будет ограничивать поставки в РФ материалов, которые помогут стране создавать биологическое или химическое оружие, а также баллистические ракеты, ракеты-носители, крылатые ракеты и другие объекты.

США на учениях сымитировали ядерный удар по России.