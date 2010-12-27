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В "Сочи" ждут еще одного бывшего игрока основы "Зенита"
Сегодня, 16:37
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arteliseev

В "Сочи" ждут еще одного бывшего игрока основы "Зенита"

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В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги защитник Миха Мевля не сыграл ни одного матча за "сине-бело-голубых".

По данным портала championat.com, на следующей неделе состав новичка российского первенства может пополнить 29-летний игрок сборной Словении.

Мевля может присоединиться к Антону Заболотному, Кристиану Нобоа, Андрею Мостовому, Эльмиру Набиуллину, Ивану Новосельцеву и Ибрагиму Цаллагову, ранее покинувших Петербург.

Защитник, начавший карьеру в словенском клубе "Горица", перешел в петербургский клуб в 2017 году из "Ростова". Договор с словенцем подписан до 2021 года. Отметим, что Миха Мевля провел за "сине-бело-голубых" 43 матча, забив единожды. Такжем он заработал семь желтых и одну красную карточку. 

Фото: fc-zenit.ru

Теги: зенит, сочи, трансферы, футбол
Категории: Зенит, Спорт, Новости России, Лента новостей, Футбол в России и Европе,

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