Антон Заболотный перешел из "Зенита-2" в "Сочи"

В прошедшем сезоне он отыграл 30 матчей.

Как и ожидалось, нападающий футбольного клуба "Зенит" 28-летний Антон Заболотный перешел в "Сочи". Об этом в четверг, 8 августа сообщил Telegram-канал петербургского клуба.

Таким образом, спортсмен не сможет помочь "Зениту-2" в матче с "Барселоной", который состоится 9 августа в 19:00 на стадионе "Смена".

Напомним, что в январе 2018 года Заболотный перешел в "Зенит" из "Тосно" . В прошедшем сезоне он отыграл 30 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Перед стартом текущего сезона футболиста перевели в "Зенит-2".

Ранее Piter.TV сообщал о желании футболиста уйти из команды из-за понижения зарплаты.

Фото: ФК "Зенит"