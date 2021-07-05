В Словакии назвали "Спутник V" объектом пропаганды

Данным препаратом привилось меньше граждан республики, чем хотели.

Вице-премьер Словакии Игор Матович назвал вакцину "Спутник V" объектом "подлой пропаганды". Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на его заявление телеканалу ТА-3.

По его словам, данным препаратом привилось меньше граждан республики, чем хотели до начала кампании против препарата.

Это очень плохо, что дураки запугали сотни тысяч человек, которые хотели привиться этой вакциной и отвергли другие препараты. Игор Матович, вице-премьер Словакии

Он отметил, в результате этих действий "Спутник V" в Словакии постигла та же участь, что и вакцину AstraZeneca. По словам Матовича, покупка государством российской вакцины имела смысл.

Напомним, что партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта. Использовать вакцину в республике начали 7 июня. Ею привились более 15 тысяч человек. ЕС выразил Словакии недовольство закупкой вакцины, так как препарат был не одобрен на территории содружества. Скандал привел к отставке Матовича с должности премьера. После этого Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину. Обратно вернули 160 из 200 тысяч доз.

Ранее вирусологи развеяли популярный миф о вакцине "Спутник V".

Видео: TA3