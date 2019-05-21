Сирийцы рассказали об участии американцев в подготовке террористов.

В Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах РФ боевики. Об этом сообщили журналисты из "РИА Новостей". Они сослались на информацию, полученную от задержанного террориста.. Мужчину поймали около города Тадмор у Пальмиры. Боевик сообщил, что проходил подготовку у американских военных.

Нас учили обращаться со всеми видами оружия американские инструкторы. Все оружие было американского производства. Я видел американских инструкторов, они приходят на тренировки, но сами занятия проводят сирийцы сирийский боевик

Сириец заметил, что американские военные проверяют и оценивают ход подготовки боевиков. Абдалла аль-Мишуат рассказал журналистам, что тренировки были для него сложными, они продолжались по два-три часа. На них использовалось американское оружие, однако на задания членов группировки отправляли с российским вооружением.

Напомним, что троих боевиков из Сирии задержали, когда они попали на минное поле около Пальмиры. Пойманные заявили, что их отправили на задание, в рамках которого они должны были добыть информацию о российских и иранских объектах.

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Видео: Telegram / Военный Осведомитель