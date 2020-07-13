"НГ": в Ливии на вооружении ЧВК "Вагнер" стоят "Щуки"

Журналисты выяснили, кто поставляет наемникам бронированные машины в Ливии.

Журналисты "Новой газеты" рассказали, что в Ливии на вооружении ЧВК "Вагнер" стоят "Щуки". По данным собственных источников СМИ, российские частные наемники пользуются данными бронемашинами. В издании отмечается, что местное населения сфотографировало несколько грузовиков с противоминным бронированием кузова. Снимки сделаны на территории двух городов во время отступления сил армии Халифы Хафтара от Триполи в мае 2020 года.

В "Новой газете" отметили, что данную модификацию бронемашин "Урал" производит компания "Евро Полис". Авторы публикации заявили, что это предприятие в 2016 году заключило контракт с сирийскими государственными структурами. Согласно имеющимся у журналистов документам, "Евро Полис" обязалась освободить ливийские месторождения нефти и газа от сторонников главы Сирии Башара Асада. В обмен на это компании предоставят четверть от объема добычи ресурсов.

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