Пострадали минимум шестеро военнослужащих.

В Сирии уничтожили несколько ракет, выпущенные Израилем. Местные СМИ рассказали, что ЦАХАЛ выпустила по району Эс-Сувейда неустановленные ракеты. Предположительно, они выпущены истребителями. Однако боевые самолеты Иерусалима не были замечены в небе. Экспертам этот факт говорит о том, что запуск оружия производился с большой дистанции или при помощи бортов F-35.

В результате нападения пострадали люди и оказались разрушены инфраструктурные объекты. несколько ракет удалось ликвидировать в воздухе. На данный момент известно о четырех пострадавших военнослужащих сирийской армии, а также двоих раненых из Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Противнику удалось уничтожить минимум один склад с оружием и боеприпасами.

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