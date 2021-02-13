Еще 13 гражданских лиц получили ранения.

В Сирии при взрыве заминированной машины погибли два человека. Об этом рассказали местные журналисты с арабского телеканала "Аль-Джазира". По данным СМИ, трагедия произошла на территории рынка в деревне Эр-Раи. Этот населенный пункт находится севернее города Алеппо. Известно, что взрывное устройство находилось в заминированном автомобиле.

Погибли два человека, получили ранения 13 гражданских лиц и был нанесен ущерб строениям на рынке сообщение Аль-Джазира

Неизвестные беспилотники нанесли удары по зоне турецкого контроля на севере Сирии.

Видео: TG / WarJournal