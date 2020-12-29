Неизвестные беспилотники нанесли удары по зоне турецкого контроля на севере Сирии. Об этом сообщает "Военное обозрение".
Известно, что атака произошла в Алеппо — были обстреляны объекты в зоне турецкого контроля к северу от города Эль-Баб.
С бортов БПЛА в районе Тахрин также сбросили несколько боевых устройств. Данную провинцию также контролируют турецкие силы и подразделения "сирийской свободной армии".
Турция заявляет, что данные удары нанесли вооружённые отряды "Рабочей партии Курдистана".
Ранее в сети появилось видео с участием российского спецназа в штурме Алеппо.
Видео: Youtube/rusvesna. su1945
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