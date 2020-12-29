Турция заявляет, что данные удары нанесли вооружённые отряды "Рабочей партии Курдистана".

Неизвестные беспилотники нанесли удары по зоне турецкого контроля на севере Сирии. Об этом сообщает "Военное обозрение".

Известно, что атака произошла в Алеппо — были обстреляны объекты в зоне турецкого контроля к северу от города Эль-Баб.

С бортов БПЛА в районе Тахрин также сбросили несколько боевых устройств. Данную провинцию также контролируют турецкие силы и подразделения "сирийской свободной армии".

Турция заявляет, что данные удары нанесли вооружённые отряды "Рабочей партии Курдистана".

Ранее в сети появилось видео с участием российского спецназа в штурме Алеппо.

Видео: Youtube/rusvesna. su1945